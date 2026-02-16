Фигуристы Хазе и Володин вышли в лидеры Олимпиады в парах

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Аделия Петросян пропустила первую тренировку перед короткой программой на Олимпийских играх в Италии. Спортсменка прилетела в Милан в воскресенье. Короткая программа на Олимпиаде запланирована на 17 февраля, произвольная — на 19 февраля. Петросян выйдет на лёд под вторым номером, а открывать соревнования будет Виктория Сафонова из Белоруссии.