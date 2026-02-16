Фигуристы Хазе и Володин вышли в лидеры Олимпиады в парах

Дуэт получил от судей 80,01 балла, что позволило спортсменам получить промежуточное первое место. Совсем немного им уступают представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава, которые занимают вторую строчку с результатом 75,46 балла. Замыкают тройку лидеров канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо, заработавшие 74,60 балла.
Напомним, что Хазе и Володин уже имеют в своей коллекции престижные награды: они являются действующими чемпионами Европы, а также дважды поднимались на пьедестал чемпионатов мира, завоевав серебро и бронзу.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Аделия Петросян пропустила первую тренировку перед короткой программой на Олимпийских играх в Италии. Спортсменка прилетела в Милан в воскресенье. Короткая программа на Олимпиаде запланирована на 17 февраля, произвольная — на 19 февраля. Петросян выйдет на лёд под вторым номером, а открывать соревнования будет Виктория Сафонова из Белоруссии.
