«Нужно хранить любовь»: Ревва признался, что влюбился в жену с первого взгляда

Комик, певец и актер Александр Ревва признался, что через 19 лет брака с женой Анжеликой их чувства столь же сильны, как в день первой встречи.
— Это была любовь с первого взгляда, — рассказал он в беседе с Муз-ТВ.
Знаменитость отметил, что отношения требуют постоянного труда. Любовь необходимо подпитывать, чтобы она не угасла, особенно если партнеры подолгу находятся вдали друг от друга.
— Нужно все время включаться, быть вдвоем, иногда оставлять детей и уезжать куда‑то. Нужно хранить свою любовь, — заявил артист.
По его словам, если супруги начинают уставать друг от друга, то это тревожный знак, указывающий, что в отношениях что‑то пошло не так.
— Я желаю всем влюбляться в одного человека каждый день много‑много лет. Просто просыпаться и влюбляться в него, — добавил Ревва в беседе с каналом.
Комик познакомился с будущей женой в 2004 году на дискотеке. Через три года они поженились. Вместе пара воспитывает двух дочерей — Алису и Амели.
В январе Александр Ревва стал главной звездой на премьере фильма «Папа может». Он пообщался с журналистами на красной дорожке и ответил на несколько вопросов, в том числе поделился своими мыслями о личной жизни своих подрастающих дочерей.