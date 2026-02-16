Ричмонд
На Олимпиаде в Милане определилась сетка плей-офф хоккейного турнира

Все пары раунда плей-офф олимпийского хоккейного турнира определились по итогам группового этапа. Заключительный матч прошёл в Милане. Сборная США обыграла Германию со счётом 5:1 и заняла первое место в группе «C» с девятью очками.

В составе американцев отличились Зак Веренски на 20-й минуте, Остон Мэттьюс на 24-й и 47-й, Брок Фейбер на 38-й и Тэйдж Томпсон на 42-й. У Германии шайбу забросил Тим Штюцле на 52-й минуте.

По регламенту турнира в четвертьфинал напрямую вышли победители трёх групп и лучшая сборная из числа занявших вторые места. Путёвки в ¼ финала гарантировали США, Канада как победитель группы A, Словакия как победитель группы B и Финляндия, ставшая второй в группе B. Сборная Германии заняла второе место в группе C с тремя очками и сыграет в дополнительном раунде плей-офф с Францией. Победитель этой встречи встретится в четвертьфинале со Словакией.

Канада, получившая первый номер посева по итогам предварительного этапа, сыграет с победителем пары Чехия — Дания. Американцы, имеющие второй рейтинг, встретятся с сильнейшим в противостоянии Швеции и Латвии. Финляндия поборется за выход в полуфинал с победителем встречи Швейцария — Италия.

Матчи дополнительного раунда плей-офф пройдут 17 февраля. Четвертьфиналы состоятся 18 февраля, полуфиналы — 20 февраля. Финал олимпийского турнира запланирован на 22 февраля, матч за третье место состоится днём ранее.

Ранее сборная Финляндии одержала самую крупную победу на олимпийском хоккейном турнире, разгромив Италию со счётом 11:0 в третьем туре группового этапа. Дубли оформили Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Каапо Какко и Йоэль Кивиранта. По одной шайбе забросили Миро Хейсканен, Арттури Лехконен и Йоэль Армиа. Финляндия стала первой командой в истории Олимпиад, забившей десять и более голов в одном матче.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

