На Олимпиаде в Милане определилась сетка плей-офф хоккейного турнира

По регламенту турнира в четвертьфинал напрямую вышли победители трёх групп и лучшая сборная из числа занявших вторые места. Путёвки в ¼ финала гарантировали США, Канада как победитель группы A, Словакия как победитель группы B и Финляндия, ставшая второй в группе B. Сборная Германии заняла второе место в группе C с тремя очками и сыграет в дополнительном раунде плей-офф с Францией. Победитель этой встречи встретится в четвертьфинале со Словакией.