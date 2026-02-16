«Оказаться там даже на день — это ад»: блогер из Приморья рассказала о 10 сутках ареста

«Когда я общалась с подругой, она сказала “в комментариях пишут, что 10 суток это фигня”, и она была так возмущена, и я подумала, может, правда это фигня. Но спустя пару дней, когда люди начали меняться одним за другим, и приезжать новые, новые. Начала понимать, я и врагу не пожелаю оказаться тут, даже на 1 день! Это ужасное время моей жизни, наверно, самое ужасное, честно. Оказаться там здоровому, чистоплотному человеку будет очень неприятно», — рассказала девушка в личном блоге.