«Оказаться там даже на день — это ад»: блогер из Приморья рассказала о 10 сутках ареста

Блогер и певица из Приморья Олеся Рожкова вышла на свободу после 10 суток ареста за демонстрацию запрещенной символики. Вернувшись домой, девушка в своем блоге призналась, что даже такой короткий срок обернулся для нее настоящим адом, ей пришлось столкнуться с суровым бытом, угрозами и агрессией сокамерниц. Поварившись немного в соку того общества и ценностных ориентиров, которые ранее прославляла, блогер в корне изменила мнение.
«Когда я общалась с подругой, она сказала “в комментариях пишут, что 10 суток это фигня”, и она была так возмущена, и я подумала, может, правда это фигня. Но спустя пару дней, когда люди начали меняться одним за другим, и приезжать новые, новые. Начала понимать, я и врагу не пожелаю оказаться тут, даже на 1 день! Это ужасное время моей жизни, наверно, самое ужасное, честно. Оказаться там здоровому, чистоплотному человеку будет очень неприятно», — рассказала девушка в личном блоге.
По ее словам, условия содержания стали настоящим потрясением. Особенно тяжело Рожковой далось общение с сокамерницами. Девушка рассказала, что пыталась помогать другим: она мыла женщину, у которой был притон, и от которой исходил «самый ужасный запах», делилась с ней одеждой.
«Таких нелюдей я не встречала в своей жизни».
Однако благотворительность обернулась конфликтом. Рожкова призналась, что сначала прониклась историей одной из женщин, пожалела ее, кормила и одевала. Но в последний день та начала ей угрожать, заявляя, что ей нечего терять и она готова написать заявление по 105-й статье УК РФ (убийство).
«И я поняла весь абсурд, что таких нелюдей я не встречала в своей жизни. Я не общалась с таким обществом и была поражена. Каждая вторая сидела за употребление, за притоны, это ужасно!!! Не губите свои жизни, мир так прекрасен без этого дерьма!!!», — поделилась блогер.
В своей колонии девушка обратила внимание на распорядок и поведение окружающих. Она рассказала, что многие не спали сутками, громко смеялись по ночам и не реагировали на замечания. По ее наблюдениям, некоторые из находившихся в заключении перестали ощущать себя людьми.
Напомним, что Таганский районный суд Москвы признал блогера виновной по статье о пропаганде запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Поводом стало размещение в ее Telegram-канале (18+) и «ВКонтакте» (12+) изображения цветочной композиции, формировавшей символику международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)*.
* организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.