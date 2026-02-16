Главной целью аферистов стал полный доступ к управлению счетами россиян

Ранее столичная прокуратура сообщила, что телефонные мошенники начали похищать наличные деньги россиян, убеждая их в необходимости «проверки» купюр. В ведомстве привели в пример случай с 76-летней жительницей. Всё началось с того, что неизвестные добавили пенсионерку в некий чат, где якобы общаются её коллеги. Там она перешла по ссылке и скинула запрашиваемый код. Женщину быстро убедили, что мошенники пытаются похитить её сбережения, а затем попросили помочь поймать преступников.