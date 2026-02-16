Ричмонд
Главной целью аферистов стал полный доступ к управлению счетами россиян

Аферисты в последнее время пытаются получать контроль над счетами посредством системы быстрых платежей (СБП) и дистанционного банковского обслуживания (ДБО), вместо того, чтобы воровать данные банковских карт. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Центробанк.

Источник: Life.ru

По данным регулятора, в конце 2025 года хищения через карты уменьшились на 7% по сравнению с прошлым годом, тогда как случаи атак на дистанционное банковское обслуживание и системы быстрых платежей участились.

«Раньше мошенники охотились за данными конкретных карт для покупок в интернете (номера, CVV-код), сегодня цели — это полный доступ к управлению счётом юрлиц и VIP-клиентов», — заявил глава комиссии по финансовой безопасности совета Торгово-промышленной палаты Тимур Аитов. Через ДБО злоумышленники могут изменять платежные поручения и выводить крупные суммы, используя СБП и дропы для обналичивания.

По его словам, крупные операции на системы — это «целые кампании», сопровождаемые разведкой и социальной инженерией, включая звонки от лиц, выдающих себя за руководителей.

Ранее столичная прокуратура сообщила, что телефонные мошенники начали похищать наличные деньги россиян, убеждая их в необходимости «проверки» купюр. В ведомстве привели в пример случай с 76-летней жительницей. Всё началось с того, что неизвестные добавили пенсионерку в некий чат, где якобы общаются её коллеги. Там она перешла по ссылке и скинула запрашиваемый код. Женщину быстро убедили, что мошенники пытаются похитить её сбережения, а затем попросили помочь поймать преступников.

