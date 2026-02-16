Юрист рассказал, как выселить арендатора-банкрота из квартиры

«Арендодатель должен направить арендатору-банкроту заказным письмом с описью вложения требование погасить долг и освободить жилье в установленный срок. Если арендатор не съезжает добровольно необходимо подать иск в районный суд по месту нахождения квартиры с требованиями выселить недобросовестного арендатора и взыскать задолженность. После получения судебного решения и исполнительного листа можно обратиться к судебным приставам, которые осуществят выселение», — рассказал Хаминский.