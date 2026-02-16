Ричмонд
Оверчук: Россия готова к переговорам о свободной торговле с МЕРКОСУР

Россия, будучи членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), готова обсуждать перспективы свободной торговли с рынком стран Южной Америки МЕРКОСУР. Об этом газете «Известия» рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Источник: Life.ru

По его словам, на данный момент какие-либо переговоры с МЕРКОСУР о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) не ведутся, для этого нужно провести оценку взаимной выгоды. Тем не менее он подчеркнул, что возможность диалога остаётся открытой.

Ранее стало известно, что импорт вина из стран Евросоюза в Россию по итогам 2025 года снизился до самых низких показателей за последние девять лет. За год Россия закупила у ЕС винодельческой продукции на 520 миллионов евро — это на 14% меньше, чем в предыдущем году. Рекордное падение зафиксировано и в декабре: поставки рухнули на 24% в месячном выражении.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

