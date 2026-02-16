Оверчук: Россия готова к переговорам о свободной торговле с МЕРКОСУР

Ранее стало известно, что импорт вина из стран Евросоюза в Россию по итогам 2025 года снизился до самых низких показателей за последние девять лет. За год Россия закупила у ЕС винодельческой продукции на 520 миллионов евро — это на 14% меньше, чем в предыдущем году. Рекордное падение зафиксировано и в декабре: поставки рухнули на 24% в месячном выражении.