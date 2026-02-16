Восемнадцатилетнего итальянского велогонщика Маццолени насмерть сбил автомобиль

Итальянский велогонщик Франческо Маццолени погиб в возрасте 18 лет после того, как его сбил автомобиль. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщил портал Cycling Up To Date.
— Для нас это очень печальный день. Наш Франческо Маццолени ушел из жизни слишком рано. Он погиб во время тренировки на родной трассе, занимаясь любимым делом, — сказано в заявлении команды Gooddshop Yoyogurt, за которую он выступал.
Трагедия произошла недалеко от коммуны Барзана на севере Италии. Велогонщик умер от полученных травм.