Врач Подчиненова назвала противопоказания к употреблению блинов

НОВОСИБИРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Непереносимость белков пшеницы и целиакия могут быть противопоказаниями для употребления блинов во время Масленичной недели, которая начинается 16 февраля. Такими данными поделилась с ТАСС замдиректора Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) кандидат медицинских наук, доцент Дарья Подчиненова.
«Противопоказаниями для употребления блинов могут быть: индивидуальная непереносимость белков пшеницы, целиакия, аллергия на белки коровьего молока (в таких случаях можно заменить пшеничную муку на безглютеновую рисовую, а молоко — на кефир или воду)», — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что с осторожностью блины нужно употреблять людям с желчнокаменной болезнью и после холецистэктомии (операции по удалению желчного пузыря), так как блины — достаточно жирное блюдо. «Это традиционное, но не повседневное блюдо, я бы не рекомендовала соблюдать блинную диету в течение масленичной недели», — сказала Подчиненова.
Она добавила, что рациональное питание подразумевает разнообразие, поэтому верным решением будет не забывать про другие продукты, включать в рацион источники белка, достаточное количество овощей и фруктов, сложных углеводов.
«Ряд исследований подтверждает, что частое употребление жареной пищи (четыре или более раз в неделю) связано с более высоким риском развития сахарного диабета второго типа, сердечной недостаточности, ожирения и гипертонии. Однако четких рекомендаций по безопасному уровню употребления жареной пищи пока не разработано», — пояснила эксперт.
В 2026 году Масленичная неделя продлится с 16 по 22 февраля. Праздник предшествует началу Великого поста и символизирует прощание с зимой и встречу весны.