Врач Подчиненова назвала противопоказания к употреблению блинов

Она уточнила, что с осторожностью блины нужно употреблять людям с желчнокаменной болезнью и после холецистэктомии (операции по удалению желчного пузыря), так как блины — достаточно жирное блюдо. «Это традиционное, но не повседневное блюдо, я бы не рекомендовала соблюдать блинную диету в течение масленичной недели», — сказала Подчиненова.