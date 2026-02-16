Британия ужесточает контроль в интернете: детям до 16 лет хотят запретить соцсети

Великобритания может запретить доступ к социальным сетям для пользователей младше 16 лет уже в 2026 году. Об этом сообщает The Times.
Издание уточняет, что запрет может вступить в силу этим летом после завершения консультаций по данному вопросу. Он будет касаться не только социальных сетей, но и использования чат-ботов.
Правительство Британии планирует обязать онлайн-платформы ограничить время, которое дети проводят в приложениях с бесконечной прокруткой. Газета отмечает, что власти намерены устранить угрозы для детей и создать условия для защиты их благополучия в интернете.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о планах запретить детям и подросткам до 16 лет пользоваться социальными сетями. Платформы будут обязаны внедрить системы проверки возраста и эффективные меры защиты. Санчес уточнил, что соответствующее предложение будет вынесено на рассмотрение совета министров.