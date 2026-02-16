Между Виневитино и Занадворовкой отремонтируют дорогу за 617 млн руб

Участок трассы Раздольное — Хасан между Виневитино и Занадворовкой снова выведут в ремонт в этом году: компания «СтройДорСервис» займётся обновлением отрезка с 45-го по 55-й километр за 617 млн рублей. По данным правительства Приморского края, подрядчик уже подписал контракт и продолжит работу на популярном туристическом направлении на юге региона.
На последний аукцион по этому участку вышли два претендента, однако победу получила «СтройДорСервис», согласившаяся выполнить работы за 617 095 691,54 рубля. В 2025 году эта же компания ремонтировала соседний 10-километровый отрезок с 35-го по 45-й километр между станцией Виневитино и селом Занадворовка. Тогда на дороге сняли старый асфальт и применили технологию холодной регенерации основания, которую теперь используют и на новом участке.
Сейчас в контракте прописано, что дорожники разберут изношенное покрытие, восстановят земляное полотно и кюветы, укрепят обочины и отремонтируют водопропускные трубы. Затем основу усилят методом холодной регенерации и уложат два слоя свежего асфальтобетона, чтобы привести проезжую часть к нормативному состоянию. Начать работы подрядчик намерен в марте, а завершить — до 31 октября, следует из условий контракта.
Власти подчеркивают, что трасса Раздольное — Хасан остаётся одной из ключевых дорог для туристов, которые едут к пляжам и бухтам юга Приморья, поэтому ремонт здесь ведут поэтапно уже несколько лет. В правительстве края отмечают, что финансирование направляют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».