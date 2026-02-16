Между Виневитино и Занадворовкой отремонтируют дорогу за 617 млн руб

На последний аукцион по этому участку вышли два претендента, однако победу получила «СтройДорСервис», согласившаяся выполнить работы за 617 095 691,54 рубля. В 2025 году эта же компания ремонтировала соседний 10-километровый отрезок с 35-го по 45-й километр между станцией Виневитино и селом Занадворовка. Тогда на дороге сняли старый асфальт и применили технологию холодной регенерации основания, которую теперь используют и на новом участке.