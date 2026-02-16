Ричмонд
Кремль ответил на вопрос о возможных судебных исках из-за масок с лицом Путина

Кремль не намерен препятствовать продаже товаров с изображением президента Владимира Путина, пока они не содержат оскорбительных элементов.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью «НЬЮМ ТАСС» подчеркнул, что кружки, футболки и даже маски с портретом лидера государства свидетельствуют о его популярности и являются одной из форм выражения чувств граждан.

При этом он отметил, что если продукция содержит оскорбительные элементы, закон будет применяться в обычном порядке.

Ранее сообщалось, что популярность Путина измерили «от мала до велика».

