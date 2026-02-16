«Ведомости»: более трети выпускников вузов РФ оказываются слишком образованными

Согласно исследованию, больше всего выпускников с избыточным образованием работает в сферах с низкими квалификационными требованиями, такими как гостиничный бизнес и общепит (64%), торговля (55%), транспорт и хранение, где предполагается высокая физическая нагрузка (62%), а также финансы и страхование (59%), где много рабочих мест с рутинными задачами.