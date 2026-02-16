Фигуристы Володин и Фабьенне Хазе выиграли короткую программу на Олимпиаде

Фигурист Никита Володин, ранее выступавший за российскую сборную, но с сезона-2023/24 катающийся в паре с Минервой Фабьенне Хазе за сборную ФРГ, занял первое место по итогам короткой программы спортивных пар на Олимпиаде в Милане.
Спортсмены чисто исполнили параллельный тройной сальхов, смогли исполнить на максимальный, четвертый уровень сложности поддержку, тодес, тройной подкрут и параллельные вращения. Судьи оценили на третий уровень только дорожку шагов. В итоге фигуристы набрали за свою короткую программу 80,01 балла.
На втором месте оказалась пара из бывших российских фигуристов Луки Берулавы и Анастасии Метелкиной, представляющие сборную Грузии. Они набрали 75,46 балла.
Третье место в короткой программе заняли канадские фигуристы Лиа Перейра и Треннт Мишо. Они получили 74,60 балла, передает «Газета.ру».
Произвольная программа, в которой будут разыграны олимпийские медали, состоится в понедельник, 16 февраля, в 22:00 по московскому времени.
Российская фигуристка Аделия Петросян получила второй стартовый номер в короткой программе на Играх в Италии. Она состоится во вторник, 17 февраля. Спортсменка выступит второй в первой группе разминки из 29 фигуристок. Выход на лед запланирован на 20:59 по московскому времени.