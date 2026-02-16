Фигуристы Володин и Фабьенне Хазе выиграли короткую программу на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян получила второй стартовый номер в короткой программе на Играх в Италии. Она состоится во вторник, 17 февраля. Спортсменка выступит второй в первой группе разминки из 29 фигуристок. Выход на лед запланирован на 20:59 по московскому времени.