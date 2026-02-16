В Хабаровск не пустили 64 тысячи цветов из Китая

В Хабаровск не пропустили 63,9 тысяч свежих цветов из Китая: в хризантемах и гвоздиках обнаружили карантинных вредителей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Во время осмотра растений на складе временного хранения инспекторы Россельхознадзора заметили признаки поражения. Образцы передали для исследования в Хабаровский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «АПК НАЦРЫБА». В срезах эустомы, гвоздик и гипсофилы обнаружили западный цветочный трипс цветов, в срезах хризантем — белая ржавчина хризантем.
— Ввоз зараженных цветов запрещен. По выбору собственника продукции — предприятия из Хабаровска — зараженная партия будет уничтожена, — сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Напомним, в теплицах «Горзеленстроя» Хабаровска набирают силу тысячи тюльпанов.