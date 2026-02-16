Ричмонд
На юге Италии обрушилось одно из главных туристических мест: знаменитый утёс не выдержал изменений климата

В Италии обрушилась знаменитая среди туристов «Арка влюблённых».

Источник: Комсомольская правда

Непогода настигла юг Италии. Резких изменений климата не выдерживают даже природные объекты. Так, популярный среди туристов утёс «Арка влюбленных» обрушился в результате непогоды. Об этом сказано в статье Daily Mail.

Издание отметило, что утёс славится своей живописностью. Он неоднократно появлялся на обложках журналов.

«Скала Торре-Сант-Андреа в Апулии стала популярным туристическим местом, привлекающим пары, ищущие вечной любви. Согласно местной легенде, пары, которые целовались под скалой, обретали вечную любовь», — подчеркнул автор материала.

Ранее в Мордовии рухнул пешеходный мост через реку Инсарка. Теперь он непригоден для использования. Власти уже начали подготовку необходимой документации для включения нового моста в программу капитального строительства.