Врач Хан назвал причину внезапного пробуждения в три часа ночи

Врач Хан объяснил, почему пробуждения в ночное время суток, как правило, случаются в одно и то же время.

Источник: Аргументы и факты

Врач Амир Хан в интервью Daily Mirror обозначил причины внезапных ночных пробуждений, которые, как правило, происходят около трех часов ночи.

По словам специалиста, пробуждения в это время суток могут происходить у каждого человека и, как правило, случаются в одно и то же время.

Хан объяснил, что в период с двух до четырех часов утра организм проходит через особую фазу, характеризующуюся повышением уровня кортизола — гормона, ответственного за реакцию на стресс. Именно это и приводит к пробуждению.

«В это время уровень кортизола, то есть гормона стресса, начинает повышаться, чтобы подготовить тело к пробуждению», — пояснил врач.

Аналогичный эффект, по его словам, также может быть вызван снижением уровня глюкозы в крови.

Ранее специалисты также рассказали, когда внезапные подергивания века, руки или ноги говорят о проблемах со здоровьем.