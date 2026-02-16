Врач Хан назвал причину внезапного пробуждения в три часа ночи

Врач Амир Хан в интервью Daily Mirror обозначил причины внезапных ночных пробуждений, которые, как правило, происходят около трех часов ночи.
По словам специалиста, пробуждения в это время суток могут происходить у каждого человека и, как правило, случаются в одно и то же время.
Хан объяснил, что в период с двух до четырех часов утра организм проходит через особую фазу, характеризующуюся повышением уровня кортизола — гормона, ответственного за реакцию на стресс. Именно это и приводит к пробуждению.
«В это время уровень кортизола, то есть гормона стресса, начинает повышаться, чтобы подготовить тело к пробуждению», — пояснил врач.
Аналогичный эффект, по его словам, также может быть вызван снижением уровня глюкозы в крови.
Ранее специалисты также рассказали, когда внезапные подергивания века, руки или ноги говорят о проблемах со здоровьем.