Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов побывал в Новосибирском зоопарке

Пользуясь случаем, режиссёр побывал в Новосибирском зоопарке, где для него провёл экскурсию директор учреждения Андрей Шило. Гость смог пообщаться с обитателями зоопарка: он угостил лемуров, полюбовался львом по имени Ричард и обсудил с руководителем вопросы по сохранению снежных барсов, которые являются символом зоопарка. Тёплой вышла встреча с белыми медведями — Каем и его дочками Белкой и Стрелкой, а общение с шимпанзе Филей и Люсей добавило прогулке немало забавных моментов.