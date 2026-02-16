Сексолог назвал пять ошибок в интерьере, которые убивают романтику в спальне

Начать создание нужной атмосферы стоит с отказа от яркого верхнего света. Потолочные лампы часто ассоциируются с офисами и медицинскими учреждениями, поэтому быстро разрушают ощущение интимности, предупреждает эксперт. Для свидания лучше выбрать мягкий, рассеянный свет тёплых оттенков (2700−3000 К), он расслабляет и скрывают мелкие несовершенства кожи. Настольные лампы, бра или торшеры работают особенно хорошо, формируя «световые островки», в которых комфортно находиться.
«Не стоит ограничиваться одним источником света. Только верхний свет или, например, один торшер делает пространство плоским. А несколько источников света добавляют глубину и объём, создают определённую атмосферу», — добавила специалист.
Приглушенный основной свет можно сочетать с акцентными элементами — свечами и лампами. Такое комбо создаст мягкие тени, сделает пространство камерным и визуально лёгким. Для создания романтической атмосферы можно оставить только свечи и бра — так атмосфера будет успокаивающей и создаст вечерний уют. При этом важно избегать резких контрастов, которые могут отвлекать и вызывать напряжение.
Сексолог Евгений Кульгавчук напомнил о важности тактильных ощущений. По его словам, телу проще расслабиться, когда вокруг мягкие и тёплые фактуры. Натуральные материалы — хлопок, кашемир, бархат, дерево, кожа — чаще ассоциируются с комфортом и безопасностью. А холодный металл, стекло или жёсткая синтетика, напротив, могут создавать ощущение дискомфорта.
«Подушки, пледы и ковры помогут снизить тревогу и сделать пространство более уютным», — уверен собеседник Life.ru.
Кроме того, на общее состояние и настрой влияет воздух в комнате, запах и свежесть. Специалист рекомендует использовать диффузоры с натуральными маслами: лёгкий, едва уловимый аромат работает в этом случае лучше интенсивного. Важно и то, чтобы в спальне было не душно и не слишком жарко. Свежий воздух и комфортная температура помогают телу быстрее расслабиться и чувствовать себя комфортно.
Разбросанные вещи, груды одежды и другой визуальный хаос в комнате повышают когнитивную нагрузку, напоминая о невыполненных делах, и порой вызывают раздражение. Но слишком стерильная, пустая обстановка («номер в отеле») может восприниматься как безликая, холодная, небезопасная. Идеалом можно считать осознанный, эстетичный порядок с акцентами, дающий чувство контроля и спокойствия, но с элементами личного уюта.
Евгений Кульгавчук.
Сексолог.
На восприятие пространства заметно влияют и цвета в интерьере. Оптимальны тёплые, приглушенные тона: глубокие бордовые, терракотовые, приглушённые персиковые, тёплые коричневые, тёмный шоколад. Настроиться также помогают индивидуальные маркеры безопасности и памяти — совместные фото, подарки, символические безделушки и другие вещи, которые помогают переключиться, используя ассоциации.
«В итоге романтическая атмосфера складывается не из одного “правильного” элемента, а из общего ощущения заботы о пространстве и друг о друге. Когда свет не напрягает, вещи не отвлекают, а телу просто комфортно находиться в комнате, появляется возможность замедлиться и быть внимательнее к своим ощущениям и партнёру. Именно в такой обстановке близость перестает быть чем-то требующим усилий и возникает естественно», — заключил эксперт.
