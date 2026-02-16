Сексолог назвал пять ошибок в интерьере, которые убивают романтику в спальне

«В итоге романтическая атмосфера складывается не из одного “правильного” элемента, а из общего ощущения заботы о пространстве и друг о друге. Когда свет не напрягает, вещи не отвлекают, а телу просто комфортно находиться в комнате, появляется возможность замедлиться и быть внимательнее к своим ощущениям и партнёру. Именно в такой обстановке близость перестает быть чем-то требующим усилий и возникает естественно», — заключил эксперт.