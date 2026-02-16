«Людям нужны свои “принцы”: археологи доказали, что правда бывает интереснее вымысла

«Мумия — универсальный свидетель, хранитель границы мира живых и мира мертвых. Она просто обязана волновать, будоражить воображение, пугать, проклинать. Мумия всегда и везде — это артефакт когнитивной антропологии и социальной семиотики. Чтобы за примерами не ходить так далеко, на Алтай, достаточно дойти в Москве до Красной площади. Там вы найдете мумию Ленина, выполняющую ту же самую когнитивно-семиотическую функцию для русского народа. И также не прекращаются споры о том, стоит ли ее предать земле и не связаны ли все российские исторические катаклизмы XX века с “проклятием кремлевской мумии”, — добавил Банников.