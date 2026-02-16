Ричмонд
+7°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый блин — не комом: встречаем Масленицу

Первый день Масленичной недели называется «Встреча» и именно она задаёт тон всей неделе. Именно в понедельник на Руси начинали провожать зиму и готовиться к шумным гуляньям.

Источник: НДН.ИНФО

Обязательно печём блины. С утра хозяйки ставили тесто и пекли первые блины. Самый первый по традиции отдавали нуждающимся или поминали им усопших — считалось, что так в дом придёт благословение. Эта традиция дошла и до наших дней.

Ставим чучело. Наши предки в первый день устанавливали соломенную Масленицу во дворе, украшали жилища, готовили санки и угощения для гостей. Сегодня мало кто ставит чучело во дворе, но эта добрая традиция сохранилась в некоторых российских деревнях.

Не ругаемся с близкими. Важно было встретить Масленицу в хорошем настроении: наши предки пекли блины для угощения родных, проводили время в семейном кругу, катались с горок. Ссориться и ругаться на «Встречу» строго не рекомендовалось — считалось, что конфликт задаст тон всей неделе.

Прасковья Воскресенская