Первый блин — не комом: встречаем Масленицу

Ставим чучело. Наши предки в первый день устанавливали соломенную Масленицу во дворе, украшали жилища, готовили санки и угощения для гостей. Сегодня мало кто ставит чучело во дворе, но эта добрая традиция сохранилась в некоторых российских деревнях.