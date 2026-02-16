Первый блин — не комом: встречаем Масленицу

Обязательно печём блины. С утра хозяйки ставили тесто и пекли первые блины. Самый первый по традиции отдавали нуждающимся или поминали им усопших — считалось, что так в дом придёт благословение. Эта традиция дошла и до наших дней.
Ставим чучело. Наши предки в первый день устанавливали соломенную Масленицу во дворе, украшали жилища, готовили санки и угощения для гостей. Сегодня мало кто ставит чучело во дворе, но эта добрая традиция сохранилась в некоторых российских деревнях.
Не ругаемся с близкими. Важно было встретить Масленицу в хорошем настроении: наши предки пекли блины для угощения родных, проводили время в семейном кругу, катались с горок. Ссориться и ругаться на «Встречу» строго не рекомендовалось — считалось, что конфликт задаст тон всей неделе.
Прасковья Воскресенская