Чёрное мясо и личинки: более 600 кг краба из-за признаков порчи забраковали в Приморье

Специалисты Россельхознадзора Приморья обнаружили несоответствие органолептических показателей в трёх партиях варено-мороженых конечностей краба-стригуна опилио. Пробы общей массой 622,5 кг отобрали 13 февраля прямо на рыбозаводе, а сама продукция была изготовлена в начале февраля, сообщила пресс-служба ведомства.
«Специалистами проведены исследования каждой пробы по 29 показателям — токсичные элементы, радионуклиды, микробиологические, органолептические и другие показатели. В результате в двух партиях установлены несоответствия по внешнему виду и цвету, в одной — только по цвету. На панцирях крабов специалисты отметили повреждения, тёмные пятна, личинки тёмно-коричневого цвета, мясо краба в местах повреждения панциря — чёрного цвета», — говорится в сообщении.
Эксперты связывают выявленные дефекты с нарушениями условий хранения или транспортировки продукции. Отмечается, что с начала 2026 года это первый случай выявления подобных нарушений при лабораторном контроле крабовой продукции в регионе.
Напомним, ранее специалисты испытательной лаборатории приморского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», подведомственного Россельхознадзору, признали небезопасными почти 20 тонн варёно-мороженого краба-стригуна опилио.