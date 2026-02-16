Чёрное мясо и личинки: более 600 кг краба из-за признаков порчи забраковали в Приморье

«Специалистами проведены исследования каждой пробы по 29 показателям — токсичные элементы, радионуклиды, микробиологические, органолептические и другие показатели. В результате в двух партиях установлены несоответствия по внешнему виду и цвету, в одной — только по цвету. На панцирях крабов специалисты отметили повреждения, тёмные пятна, личинки тёмно-коричневого цвета, мясо краба в местах повреждения панциря — чёрного цвета», — говорится в сообщении.