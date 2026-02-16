В программе долгосрочных сбережений ужесточат правила вывода денег

Минфин намерен изменить условия Программы долгосрочных сбережений (ПДС). Участники не смогут снимать средства софинансирования от государства раньше чем через пять лет после вступления в программу, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.
Причиной стала массовая схема, по которой пенсионеры — женщины с 55 лет и мужчины с 60 — вносили взносы, получали удвоение от государства и сразу выводили деньги, используя ПДС как высокодоходный вклад. Только за третий квартал они вывели почти 18 млрд рублей.
По словам Чебескова, это создало правовую коллизию: программа, рассчитанная на 15 лет, стала инструментом краткосрочного заработка. Новые правила призваны вернуть ПДС к изначальной цели — долгосрочному пенсионному накоплению, а не сиюминутной выгоде.
Чебесов добавил, что условия не ухудшаются, а лишь корректируются, чтобы средства использовались по назначению, передает «РГ».
Арсений Луговой