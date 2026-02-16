Ричмонд
+7°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Состоящим на воинском учёте россиянам напомнили о важной обязанности: о чём нужно оповещать военкомат

Юрист Макаров: россияне должны извещать военкомат о смене семейного положения.

Источник: Комсомольская правда

Состоящим на воинском учете гражданам РФ напомнили о важных правилах. Россияне обязаны оповещать военкомат о смене семейного положения. Кроме того, необходимо отчитаться в случае перехода на новое место работы или учебы. Об этом сообщил член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров в беседе с РИА Новости.

Он также напомнил об обязанности граждан извещать военкомат о смене места жительства и обучения. Юрист подчеркнул, что это необходимо делать в течение двух недель с момента изменения данных. За неисполнение требования грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей.

«Также необходимо извещать о выезде из России на срок более шести месяцев», — подытожил Дмитрий Макаров.

В России также планируют упростить накопление трудового стажа участникам СВО. Минобороны намерено изменить несколько федеральных законов. Планируется засчитывать день службы на спецоперации за три дня работы.