Состоящим на воинском учёте россиянам напомнили о важной обязанности: о чём нужно оповещать военкомат

Состоящим на воинском учете гражданам РФ напомнили о важных правилах. Россияне обязаны оповещать военкомат о смене семейного положения. Кроме того, необходимо отчитаться в случае перехода на новое место работы или учебы. Об этом сообщил член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров в беседе с РИА Новости.
Он также напомнил об обязанности граждан извещать военкомат о смене места жительства и обучения. Юрист подчеркнул, что это необходимо делать в течение двух недель с момента изменения данных. За неисполнение требования грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей.
«Также необходимо извещать о выезде из России на срок более шести месяцев», — подытожил Дмитрий Макаров.
В России также планируют упростить накопление трудового стажа участникам СВО. Минобороны намерено изменить несколько федеральных законов. Планируется засчитывать день службы на спецоперации за три дня работы.