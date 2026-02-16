Снег и потепление прогнозируют в Астане на этой неделе

16 февраля в Астане ожидается небольшой снег. Температура в среднем составит −4 градуса. Днем воздух может прогреться до +1 градуса, но ночью температура опустится до −13 градусов. Скорость ветра составит 7,0 м/с.
17 февраля будет пасмурно. Температура составит около −2 градусов. Максимальная температура составит +1, а минимальная — около −8 градусов. Скорость ветра составит до 7,9 м/с.
18 февраля снова будет снег. Средняя температура — в районе −2 градусов. Днем температура поднимется до +2 градусов, а ночью опустится до −9 градусов. Скорость ветра составит 9,0 м/с.
19 февраля в Астане переменная облачность. Температура в среднем — около −15 градусов. Максимальная температура поднимется до −10 градусов, а опуститься может до −19 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,7 м/с.
20 февраля вновь без осадков. Среднесуточная температура — до −12 градусов. Днем воздух прогреется до −9 градусов, а ночью похолодает до −19 градусов. Скорость ветра составит 8,5 м/с.
21 февраля прогнозируют снег. Температура в среднем остановится на отметке −10 градусов. Максимальная температура составит −6 градусов, минимальная — до −14 градусов. Прогнозируемая скорость ветра — 9,0 м/с.
22 февраля, по прогнозам, ожидается пасмурная погода. Средняя температура составит −8 градусов. Воздух может прогреться и до −5 градусов, но ночью похолодает до −15 градусов. Скорость ветра составит 6,8 м/с.