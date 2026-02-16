Пенсионерам ужесточат правила вывода средств из ПДС

Об этом рассказал замминистра финансов Иван Чебесков в комментарии «Российской газете».
Суть предлагаемых изменений заключается в том, что срок, по истечении которого можно будет выводить средства софинансирования, увеличится до пяти лет с момента вступления в программу. Это связано с необходимостью устранить существующую правовую коллизию, которая позволяла некоторым участникам использовать программу не по прямому назначению.
Сейчас, несмотря на то что договор ПДС рассчитан на 15 лет, женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет могут снимать деньги в любой момент без утраты начисленных государством выплат. В результате, в третьем квартале пенсионеры, получившие годовое софинансирование, вывели со своих счетов почти 18 млрд рублей.
Такая возможность фактически превратила программу в срочный вклад с высокой доходностью: при среднем доходе до 80 тысяч рублей в месяц вкладчики могли за год удвоить свои вложения благодаря государственной поддержке. Это существенно превосходит доходность банковских депозитов.
Чебесков отметил, что возникшая ситуация создаёт правовую несправедливость. Она позволяла некоторым категориям граждан быстро снимать средства, тогда как государство закладывало долгосрочную перспективу инвестирования.
В связи с этим Минфин выступает с инициативой увеличить минимальный срок хранения средств. Это необходимо для соблюдения первоначального замысла программы. Важный момент, который подчеркнул замминистра, заключается в том, что изменения не направлены на ухудшение условий для участников. Они лишь корректируют механизм, чтобы программа функционировала в соответствии с целями долгосрочного накопления.