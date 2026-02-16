Пенсионерам ужесточат правила вывода средств из ПДС

Сейчас, несмотря на то что договор ПДС рассчитан на 15 лет, женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет могут снимать деньги в любой момент без утраты начисленных государством выплат. В результате, в третьем квартале пенсионеры, получившие годовое софинансирование, вывели со своих счетов почти 18 млрд рублей.