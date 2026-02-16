Ричмонд
В Иркутске прошел патриотический митинг у мемориального комплекса «Аллея Памяти»

Около тысячи ветеранов афганской войны живут в Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 15 февраля прошел митинг у мемориального комплекса «Аллея Памяти». Мероприятие было посвящено 37-й годовщине окончания выполнения советскими войсками боевых задач в Республике Афганистан и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

— 15 февраля 1989 года последний советский солдат перешёл мост пограничной реки Амударьи под Термезом. На этой площади собрались те, кто прошли горнило страшных войн. И вместе со старшим поколением на площади рука об руку стоит и молодежь, — сказал заместитель губернатора Приангарья Александр Шуваев.

Около тысячи ветеранов афганской войны живут сегодня в Иркутской области. Их интересы в 20 муниципалитетах региона представляет Иркутская областная общественная организация ветеранов Афганистана и участников боевых действий.

