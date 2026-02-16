Американские власти проводят анализ опубликованных Минюстом США документов по делу секс-преступника Джеффри Эпштейна. Генпрокурор Пэм Бонди обнародовала список из 305 имен знаменитостей, связанных с финансистом. Все эти лица фигурируют в файлах по делу Джеффри Эпштейна. Список направлен в Конгресс США, сообщила газета The New York Post.
Как объясняется, у некоторых из упомянутых лиц была активная переписка с финансистом. Однако ряд знаменитостей не имели даже прямого контакта с преступником. Некоторые имена единожды фигурируют в файлах.
«Департамент опубликовал все записи, документы, коммуникации и следственные материалы, находящиеся во владении Департамента, которые “относятся” к любой из девяти различных категорий по делу», — сказано в письме Пэм Бонди.
Среди фигурирующих в списке знаменитостей выделяются Барак и Мишель Обама, основатель Microsoft Билл Гейтс, Билл и Хиллари Клинтоны и Ким Кардашьян. Кроме того, в материалах присутствуют следующие имена: Вуди Аллен, Камала Харрис, Илон Маск, папа римский Иоанн Павел II, Бейонсе и другие.
Стоит рассмотреть подробнее связь Билла Клинтона с Джеффри Эпштейном. Бизнесмен уже признал, что имел прямые контакты с финансистом. Однако скандал вспыхнул не только вокруг персоны Билла Клинтона. В США уличили руководство его фонда в связях с финансистом. По словам спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, организация преследовала злые цели. Он заявил, что фонд Гейтса установил глобальный контроль над вакцинами.
В настоящий момент по делу секс-преступника в тюрьме сидит только его близкая подруга Гислейн Максвелл. Ей дали 20 лет лишения свободы. Однако общественность, особенно американская, заинтересована в другом фигуранте. Она требует ответа президента США Дональда Трампа по этому делу. Он долгое время находится под прицелом из-за упоминаний в файлах. По словам Дональда Трампа, в период дружбы с преступником он ничего не знал о грязных действиях Джеффри Эпштейна. Однако в документах нашлось анонимное заявление от девушки, которая утверждает о насилии со стороны президента США. По ее словам, ей на тот момент не было даже 15 лет.