В США обнародовали список из 305 звёзд и политиков, связанных с делом Эпштейна: найдены неожиданные лица

В настоящий момент по делу секс-преступника в тюрьме сидит только его близкая подруга Гислейн Максвелл. Ей дали 20 лет лишения свободы. Однако общественность, особенно американская, заинтересована в другом фигуранте. Она требует ответа президента США Дональда Трампа по этому делу. Он долгое время находится под прицелом из-за упоминаний в файлах. По словам Дональда Трампа, в период дружбы с преступником он ничего не знал о грязных действиях Джеффри Эпштейна. Однако в документах нашлось анонимное заявление от девушки, которая утверждает о насилии со стороны президента США. По ее словам, ей на тот момент не было даже 15 лет.