Ричмонд
+7°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США обнародовали список из 305 звёзд и политиков, связанных с делом Эпштейна: найдены неожиданные лица

Генпрокурор США опубликовала 300 имён влиятельных фигур из файлов Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Американские власти проводят анализ опубликованных Минюстом США документов по делу секс-преступника Джеффри Эпштейна. Генпрокурор Пэм Бонди обнародовала список из 305 имен знаменитостей, связанных с финансистом. Все эти лица фигурируют в файлах по делу Джеффри Эпштейна. Список направлен в Конгресс США, сообщила газета The New York Post.

Как объясняется, у некоторых из упомянутых лиц была активная переписка с финансистом. Однако ряд знаменитостей не имели даже прямого контакта с преступником. Некоторые имена единожды фигурируют в файлах.

«Департамент опубликовал все записи, документы, коммуникации и следственные материалы, находящиеся во владении Департамента, которые “относятся” к любой из девяти различных категорий по делу», — сказано в письме Пэм Бонди.

Среди фигурирующих в списке знаменитостей выделяются Барак и Мишель Обама, основатель Microsoft Билл Гейтс, Билл и Хиллари Клинтоны и Ким Кардашьян. Кроме того, в материалах присутствуют следующие имена: Вуди Аллен, Камала Харрис, Илон Маск, папа римский Иоанн Павел II, Бейонсе и другие.

Стоит рассмотреть подробнее связь Билла Клинтона с Джеффри Эпштейном. Бизнесмен уже признал, что имел прямые контакты с финансистом. Однако скандал вспыхнул не только вокруг персоны Билла Клинтона. В США уличили руководство его фонда в связях с финансистом. По словам спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, организация преследовала злые цели. Он заявил, что фонд Гейтса установил глобальный контроль над вакцинами.

В настоящий момент по делу секс-преступника в тюрьме сидит только его близкая подруга Гислейн Максвелл. Ей дали 20 лет лишения свободы. Однако общественность, особенно американская, заинтересована в другом фигуранте. Она требует ответа президента США Дональда Трампа по этому делу. Он долгое время находится под прицелом из-за упоминаний в файлах. По словам Дональда Трампа, в период дружбы с преступником он ничего не знал о грязных действиях Джеффри Эпштейна. Однако в документах нашлось анонимное заявление от девушки, которая утверждает о насилии со стороны президента США. По ее словам, ей на тот момент не было даже 15 лет.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше