Песков ответил на вопрос о судах из-за масок с лицом Путина

Товары с изображением лица российского президента Владимира Путина говорят о его популярности. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, при помощи кружек, масок и футболок граждане в современном мире выражают свои чувства. В Кремле не намерены подавать судебные иски против производителей этой продукции.
— Мы, конечно, смотрим внимательно, нет ли чего-то, оскорбляющего личность. Это отдельный случай, который требует решительных мер в рамках действующего закона, — цитирует Пескова ТАСС.
13 февраля представитель Кремля заявил, что иностранные бренды, которые ранее покинули российский рынок, вернутся. Он отметил, что это вопрос времени и экономических условий. По его словам, возвращение западных компаний в РФ станет возможным при определенных условиях, которые зависят от ситуации на рынке и политической среды.
Ранее Песков рассказал о перспективах возвращения западного бизнеса на российский рынок. Он отметил, что компании, которые поддерживают ВСУ, стали врагами для России.