Ричмонд
+7°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков ответил на вопрос о судах из-за масок с лицом Путина

Товары с изображением лица российского президента Владимира Путина говорят о его популярности. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Товары с изображением лица российского президента Владимира Путина говорят о его популярности. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, при помощи кружек, масок и футболок граждане в современном мире выражают свои чувства. В Кремле не намерены подавать судебные иски против производителей этой продукции.

— Мы, конечно, смотрим внимательно, нет ли чего-то, оскорбляющего личность. Это отдельный случай, который требует решительных мер в рамках действующего закона, — цитирует Пескова ТАСС.

13 февраля представитель Кремля заявил, что иностранные бренды, которые ранее покинули российский рынок, вернутся. Он отметил, что это вопрос времени и экономических условий. По его словам, возвращение западных компаний в РФ станет возможным при определенных условиях, которые зависят от ситуации на рынке и политической среды.

Ранее Песков рассказал о перспективах возвращения западного бизнеса на российский рынок. Он отметил, что компании, которые поддерживают ВСУ, стали врагами для России.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше