Песков ответил на вопрос о судах из-за масок с лицом Путина

13 февраля представитель Кремля заявил, что иностранные бренды, которые ранее покинули российский рынок, вернутся. Он отметил, что это вопрос времени и экономических условий. По его словам, возвращение западных компаний в РФ станет возможным при определенных условиях, которые зависят от ситуации на рынке и политической среды.