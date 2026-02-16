В 15 субъектах России зафиксирован средний доход свыше 100 тысяч рублей

«Средняя зарплата более 100 тысяч рублей в ноябре была в 15-ти регионах России, а годом ранее их было 12», — говорится в сообщении.
Наиболее высокие показатели зарегистрированы в Магаданской области и на Чукотке, где средняя начисленная зарплата составила 244 тысячи и 212 тысяч рублей соответственно. Москва заняла третье место с показателем 171,3 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе средний доход превысил 150 тысяч рублей и достиг 158 тысяч.
В Якутии средняя зарплата составила 139,6 тысячи рублей, на Сахалине — 139 тысяч, на Камчатке — 137,3 тысячи. В Ненецком автономном округе показатель достиг 134,7 тысячи рублей, в Ханты-Мансийском автономном округе — 120,3 тысячи. В Мурманской области средняя зарплата приблизилась к 120 тысячам рублей, в Санкт-Петербурге и Московской области — около 116 тысяч.
Красноярский и Забайкальский края, а также Амурская область вошли в число регионов с показателем выше 100 тысяч рублей впервые по сравнению с прошлым годом. В каждом из них средняя начисленная зарплата в ноябре превысила 103 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и включает премии. В показатель входят доходы всех сотрудников, включая работников с высокими окладами. В целом по России в конце осени средняя зарплата составила 98,2 тысячи рублей против 86,4 тысячи годом ранее.
Ранее эксперты называли рабочие профессии, в которых заработок может достигать 300 тысяч рублей в месяц. По словам владельца кадрового агентства Ильи Варакина, высокий доход получают специалисты с редкой квалификацией и допусками. Он отмечал, что при крупных заказах, включая оборонные, токарь способен зарабатывать около 300 тысяч рублей. При этом такие показатели доступны только мастерам высокого уровня.
