В 15 субъектах России зафиксирован средний доход свыше 100 тысяч рублей

Ранее эксперты называли рабочие профессии, в которых заработок может достигать 300 тысяч рублей в месяц. По словам владельца кадрового агентства Ильи Варакина, высокий доход получают специалисты с редкой квалификацией и допусками. Он отмечал, что при крупных заказах, включая оборонные, токарь способен зарабатывать около 300 тысяч рублей. При этом такие показатели доступны только мастерам высокого уровня.