В Омском музее Врубеля спустя век нашли авторов трёх загадочных экспонатов

Эти предметы хранились как «неизвестные».

Источник: Скриншот

Сотрудники Омского музея изобразительных искусств имени Врубеля установили авторство трёх экспонатов, поступивших в коллекцию ещё сто лет назад. Об этом сообщает ТАСС.

Благодаря кропотливой научной работе были атрибутированы терракотовый бюст итальянца Джованни Бастианини, картина француза Жана-Луи Демарна и банкетный сервиз, принадлежавший одному из великих князей Российской империи.

Долгое время эти предметы хранились как «неизвестные», однако современные методы исследования и работа с архивами позволили вернуть им историческое имя и восполнить пробелы в музейном каталоге.

Ранее считавшиеся работами неизвестных мастеров, экспонаты теперь обретут новые этикетки и, возможно, займут достойное место в постоянной экспозиции. Это важное событие не только для музея, но и для всей культурной жизни региона.