Названа «золотая жила», которую ищут мошенники в соцсетях россиян

РИА Новости: мошенники ищут данные о месте работы россиян в соцсетях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Данные о месте работы и должности в соцсетях представляют «золотую жилу» для мошенников, эти сведения позволяют начать кибератаку против пользователей, рассказал РИА Новости основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet («Сейфнет») Игорь Бедеров.

«Указание текущей должности, компании, проектов, контактов коллег — золотая жила для целевого фишинга. Письмо, якобы от руководителя, с просьбой срочно перевести деньги контрагенту, выглядит в разы убедительнее, если злоумышленник знает имена, должности и специфику работы жертвы», — отметил эксперт.

Также мошенники могут начать атаку, если получат карту социальных связей: открытые комментарии, список друзей и совместные фотографии.

«Если взломать человека сложно, атаку могут начать с менее защищенного коллеги, родственника или старого знакомого, представившись им, а то и просто подделав аккаунт», — объяснил Бедеров.

Помимо этого, не стоит публиковать открыто полные ФИО, дату и место рождения, номер телефона и адрес электронной почты.