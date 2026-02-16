Диетолог рассказала, кому нельзя есть блины

МОСКВА. 16 фев — РИА Новости. Людям с диабетом первого типа рекомендуется с осторожностью есть блины, тем, кто страдает ожирением, диабетом второго типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями, подагрой, следует обращать внимание на состав блинов, рассказала РИА Новости врач-терапевт, диетолог Елена Устинова.
«С осторожностью стоит есть блины людям с диабетом первого типа, но они сами прекрасно об этом знают. Блины являются источником углеводов: в 100 граммах блинов содержится где-то от 50 до 80 граммов углеводов, в зависимости от того, сахаром они или без. И, следовательно, если мы переедим блинов, то это чревато лишним весом. Поэтому люди с ожирением, с диабетом второго типа, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с подагрой должны тщательно смотреть, из чего блины сделаны», — рассказала врач.
Диетолог посоветовала выбирать тонкие блины с неуглеводной начинкой.
«Стоит выбирать тонкие блины, которые сделаны по классическим рецептам с какой-то неуглеводной начинкой. Также стараемся, чтобы в рецептуре блинов было как можно меньше сахара и жира», — отметила врач.
В 2026 году Масленичная неделя пройдет с понедельника 16 февраля по воскресенье 22 февраля. Это последняя неделя перед Великим постом, который начнется 23 февраля.