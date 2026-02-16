Песков сообщил, что Кремль не будет судиться из-за масок с лицом Путина

По его словам, в администрации внимательно следят за подобной продукцией, однако не видят оснований для судебных разбирательств при отсутствии признаков оскорбления.
«Мы не планируем. Мы, конечно, смотрим внимательно, нет ли чего-то, оскорбляющего личность. Это отдельный случай, это, конечно, требует решительных мер в рамках действующего закона», — уточнил представитель Кремля.
Песков отметил, что на рынке представлены кружки, футболки и маски с изображением российского лидера. Он добавил, что сам факт спроса на такие товары отражает общественный интерес.
«Но в целом, если подобные вещи продаются, это говорит о популярности президента. Это одно из выражений чувств людей в современном мире», — добавил пресс-секретарь главы государства.
Ранее Хамовнический суд Москвы запретил продажу тканевых и карнавальных масок с лицом актёра Сергея Безрукова и взыскал компенсацию. Иск подал сам артист. Суд частично удовлетворил требования. Предпринимательнице запретили использовать изображение актёра без его согласия и обязали выплатить 203 тысячи рублей.
