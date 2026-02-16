Часть центра Владивостока останется без холодной воды 17 февраля — адреса

Плановые ремонтные работы станут причиной временного отключения холодного водоснабжения в центре Владивостока во вторник, 17 февраля, сообщает пресс-служба Примводоканала.
Так, с 9.00 до 18.00 без ХВС останутся жители домов по улицам:
Комарова, 19−57, 32−54; Нерчинская, 2−10, 3−23; Океанский проспект, 24−40; Октябрьская, 14−20; Партизанский проспект, 2−16; Пологая, 54−72, 55−69; Суханова, 2−8; Уборевича, 13−25, 20−38; Уткинская, 9−15, 18−42; Фонтанная, 20−44, 47−61.
Коммунальщики просят жителей указанных домов заранее запастись необходимым количеством воды.