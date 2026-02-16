Ричмонд
Ковальчук назвал омский «Авангард» претендентом на Кубок Гагарина

По его мнению, лидеров гонки сразу несколько.

Источник: Om1 Омск

Бывший нападающий сборной России и экс-капитан «Авангарда» Илья Ковальчук назвал команды, которые считает наиболее опасными в плей-офф КХЛ. В числе тех, кто может побороться за Кубок Гагарина, он отметил и омский «Авангард».

Отвечая на вопрос о главном фаворите сезона, Ковальчук признал, что многие называют лидером гонки «Металлург», но при этом подчеркнул: реальных претендентов несколько. Среди них он перечислил минское «Динамо», «Локомотив» и «Авангард» — команды, где, по его словам, играют «матёрые мужики с опытом», способные выдержать напряжение матчей на вылет.

Также Ковальчук подробно высказался о минском «Динамо», отметив тренера Дмитрия Квартальнова, легионеров и вратаря Зака Фукале, а среди лидеров команды — Вадима Шипачёва и капитана Андрея Стася. По словам Ковальчука, с минчанами «будет очень тяжело» в плей-офф.