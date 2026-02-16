Ковальчук назвал омский «Авангард» претендентом на Кубок Гагарина

Отвечая на вопрос о главном фаворите сезона, Ковальчук признал, что многие называют лидером гонки «Металлург», но при этом подчеркнул: реальных претендентов несколько. Среди них он перечислил минское «Динамо», «Локомотив» и «Авангард» — команды, где, по его словам, играют «матёрые мужики с опытом», способные выдержать напряжение матчей на вылет.