Мужчина во Львовской области застрелил своих детей и покончил с собой

Во Львовской области на Украине обнаружили тела двух детей и их отца. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
По его словам, трагедия случилась в селе Станиславчик Золочевского района. По версии следствия, что мужчина выстрелил из охотничьего ружья в своих детей 13 и 15 лет, после чего совершил суицид, передает Lenta.ru.
Женщина выбросила из окна 16-го этажа двоих детей, после чего покончила с собой в поселке Новогорелово Ленинградской области. Об этом 3 февраля сообщили в Следственном комитете по региону.
23-летняя гражданка иностранного государства по очереди сбросила с балкона двоих детей 2024 и 2025 годов рождения. После этого она совершила суицид. Детям удалось выжить.
30 января женщина убила малолетнего сына в городе Шимановске Амурской области. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК России «Убийство».