Страх или забота? В России вырос интерес к обучению первой помощи

Результаты опроса позволяют прийти к выводу, что в России активно формируется запрос на обладание практическими медицинскими навыками: умение измерить давление, сделать укол или оказать помощь в экстренной ситуации всё чаще воспринимается как часть базовой жизненной компетенции. На текущий момент продукты современной медицинской индустрии позволяют заметно облегчить проведение медицинских манипуляций. Автоматические тонометры и глюкометры помогают быстро контролировать давление и уровень сахара в крови, пульсометры и фитнес-браслеты отслеживают пульс, насыщение кислородом и сердечный ритм, а шприцы‑пистолеты позволяют вводить лекарства легко и без ошибок, в том числе самому себе. Технологии расширяют инструментарий оказания первой помощи и позволяют людям оперативно действовать как в бытовых, так и в экстренных ситуациях.