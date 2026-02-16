Страх или забота? В России вырос интерес к обучению первой помощи

Подавляющее большинство жителей России не обладают навыками, необходимыми для оказания первой медицинской помощи в критической ситуации. При этом интерес к освоению таких умений за последний год существенно увеличился, особенно среди граждан, имеющих на попечении детей или родственников, нуждающихся в регулярном уходе.
Согласно результатам исследования, навыками оказания первой помощи уверенно владеют менее трети россиян (28%). В основном это женщины (32% опрошенных женщин против 24% мужчин). 41% респондентов обладают поверхностными знаниями и не уверены, что смогли бы применить их в экстренной ситуации. Ещё 29% не умеют оказывать первую помощь вовсе. Хотя владение алгоритмами оказания первой помощи всё ещё широко не распространено, спрос на такие знания растёт. Это подтверждают результаты исследования: годом ранее доля уверенных обладателей навыков первой помощи составляла всего 19%.
Половина опрошенных (52%) сообщили, что могут остановить кровотечение и наложить повязку, но лишь две трети из них смогли бы быстро определить тип кровотечения — артериальное или венозное. Ещё 9% респондентов узнали о том, что для каждого типа кровотечения существует свой алгоритм останавливания, лишь в момент проведения опроса.
Измерить артериальное давление могут 62% опрошенных (годом ранее — 58%), но лишь 44% понимают, что означают цифры на тонометре и в каких случаях стоит немедленно принять меры по коррекции давления. Ещё меньше респондентов (33%) знают, как именно действовать при слишком высоком или слишком низком давлении.
44% опрошенных могут сделать инъекцию, но лишь чуть больше половины из них способны сделать укол себе. За год россиян, умеющих делать уколы, стало больше: год назад этим навыком обладали 35% и 16% респондентов соответственно.
33% участников опроса смогли бы оказать помощь при обмороке или резком ухудшении самочувствия. Более сложными навыками, такими как искусственное дыхание или массаж сердца, по-прежнему обладает небольшая доля граждан (18% и 13% соответственно).
Особенно это актуально среди тех, у кого на попечении есть дети, пожилые близкие либо близкие с хроническими заболеваниями. Среди таких респондентов доля уверенных обладателей навыков оказания медпомощи составила 36% против 23% из числа участников опроса, у кого нет детей или близких, нуждающихся в систематической медицинской помощи. Годом ранее уверенными навыками оказания первой медпомощи обладали 25% из числа респондентов с детьми или пожилыми близкими.
Несмотря на скромный уровень реальной подготовки, интерес к обучению остаётся высоким. Почти три четверти тех, кто совсем не владеет приёмами первой помощи, и более половины респондентов с поверхностными знаниями выразили желание пройти специальные курсы.
Чаще всего респонденты хотели бы научиться делать уколы (так ответили 76% из числа тех, кто не умеет их делать); научиться корректировать давление (58%) и делать искусственное дыхание (51%). Реже — останавливать кровотечение (38% из числа тех, кто не умеет это делать), помогать при обмороке или головокружении (32%), делать массаж сердца (33%), накладывать шину (28%).
Среди факторов, которые мотивируют к получению этих навыков, участники опроса чаще всего называли желание заботиться о близких (74%), личный опыт экстренных ситуаций (62%), общее внимание к теме здоровья и самопомощи (57%) и наличие доступных источников получения информации (55%).
Результаты опроса позволяют прийти к выводу, что в России активно формируется запрос на обладание практическими медицинскими навыками: умение измерить давление, сделать укол или оказать помощь в экстренной ситуации всё чаще воспринимается как часть базовой жизненной компетенции. На текущий момент продукты современной медицинской индустрии позволяют заметно облегчить проведение медицинских манипуляций. Автоматические тонометры и глюкометры помогают быстро контролировать давление и уровень сахара в крови, пульсометры и фитнес-браслеты отслеживают пульс, насыщение кислородом и сердечный ритм, а шприцы‑пистолеты позволяют вводить лекарства легко и без ошибок, в том числе самому себе. Технологии расширяют инструментарий оказания первой помощи и позволяют людям оперативно действовать как в бытовых, так и в экстренных ситуациях.
Артур Загитов.
Гендиректор «КомарикПро».
