С 16 февраля поликлиника на Социалистической снова заработает

Ее закрывали на срочный ремонт.

Источник: Минздрав Пермского края

С понедельника, 16 февраля, возобновляется работа Городской детской поликлиники № 3 по улице Социалистическая, 20 г. Перми. Об этом сообщает краевое Министерство здравоохранения.

Начнутся приемы:

— врачей-педиатров участковых;

— врачей-узких специалистов.

Будут функционировать:

— дневной стационар;

— процедурный кабинет и пункт забора биоматериалов;

— рентгенкабинет, кабинет УЗИ, кабинет ЭКГ;

— кабинет неотложной медицинской помощи № 1;

— раздаточный пункт молочной продукции.

Вызов врача-педиатра неотложки для жителей левого берега Орджоникидзевского района возобновляется по номеру телефона 215−51−03. Физиотерапевтическое лечение пока временно будет вестись в поликлинике N2 на улице Академика Веденеева, 80 и в поликлинике N3 по улице Маршала Толбухина, 9. Более подробную информацию можно узнать по телефону колл-центра 285−49−62 с 8.00 до 19.00.

Напомним, поликлиника не работала с 9 февраля. Она закрывалась на срочный ремонт и наладку системы вентиляции.

Тем временем, в Пермском крае вновь начала расти заболеваемость гриппом и ОРВИ, на карантин закрылись несколько десятков школьных классов и групп в детских садах. О том, как будет развиваться ситуация дальше, в эфире радио «КП» (96.6 FM) рассказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой эпидемиологии медуниверситета имени Вагнера Ирина Фельдблюм.