С 16 февраля поликлиника на Социалистической снова заработает

Вызов врача-педиатра неотложки для жителей левого берега Орджоникидзевского района возобновляется по номеру телефона 215−51−03. Физиотерапевтическое лечение пока временно будет вестись в поликлинике N2 на улице Академика Веденеева, 80 и в поликлинике N3 по улице Маршала Толбухина, 9. Более подробную информацию можно узнать по телефону колл-центра 285−49−62 с 8.00 до 19.00.