С 16 февраля поликлиника на Социалистической снова заработает

С понедельника, 16 февраля, возобновляется работа Городской детской поликлиники № 3 по улице Социалистическая, 20 г. Перми. Об этом сообщает краевое Министерство здравоохранения.
Начнутся приемы:
— врачей-педиатров участковых;
— врачей-узких специалистов.
Будут функционировать:
— дневной стационар;
— процедурный кабинет и пункт забора биоматериалов;
— рентгенкабинет, кабинет УЗИ, кабинет ЭКГ;
— кабинет неотложной медицинской помощи № 1;
— раздаточный пункт молочной продукции.
Вызов врача-педиатра неотложки для жителей левого берега Орджоникидзевского района возобновляется по номеру телефона 215−51−03. Физиотерапевтическое лечение пока временно будет вестись в поликлинике N2 на улице Академика Веденеева, 80 и в поликлинике N3 по улице Маршала Толбухина, 9. Более подробную информацию можно узнать по телефону колл-центра 285−49−62 с 8.00 до 19.00.
Напомним, поликлиника не работала с 9 февраля. Она закрывалась на срочный ремонт и наладку системы вентиляции.
