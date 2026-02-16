Ричмонд
Следующие выходные в России будут трёхдневными

Россияне проведут последнюю неделю в феврале на работе всего четыре дня, так как День защитника Отечества выпадает на понедельник. Это следует из производственного календаря.

Источник: Life.ru

Отдых продлится с 21 по 23 февраля, после чего трудящиеся вернутся к обычному графику с 24 февраля. Четырёхдневная неделя стала возможной за счёт переноса праздничного дня и объединения его с выходными.

Ранее Государственный Эрмитаж объявил о бесплатном входе для всех категорий посетителей в преддверии Дня защитника Отечества. Акция пройдёт в субботу, 22 февраля. Бесплатно можно будет осмотреть Главный музейный комплекс, Главный штаб, Дворец Меншикова, Зимний дворец Петра I, Музей императорского фарфорового завода и Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

