Следующие выходные в России будут трёхдневными

Отдых продлится с 21 по 23 февраля, после чего трудящиеся вернутся к обычному графику с 24 февраля. Четырёхдневная неделя стала возможной за счёт переноса праздничного дня и объединения его с выходными.
Ранее Государственный Эрмитаж объявил о бесплатном входе для всех категорий посетителей в преддверии Дня защитника Отечества. Акция пройдёт в субботу, 22 февраля. Бесплатно можно будет осмотреть Главный музейный комплекс, Главный штаб, Дворец Меншикова, Зимний дворец Петра I, Музей императорского фарфорового завода и Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».
