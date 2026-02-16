У берегов Египта нашли фрагменты одного из утерянных семи чудес света

Фрагменты Александрийского маяка, который называют одним из семи чудес света, были обнаружены в море у берегов Египта, сообщил новостной портал Greek Reporter.
Найденные части объекта были подняты со дна. Речь идёт о 22 массивных каменных блоках, которые составляли фундамент маяка. Кроме того, в море находились другие элементы конструкции, в том числе перемычки и косяки монументальных ворот. Каждый из них весит от 70 до 80 тонн.
Также на дне лежали ранее неизвестные детали пилона, в которых сочетаются строительные традиции Древнего Египта и античной Греции. Поиски и подъем фрагментов проводятся в рамках проекта PHAROS, направленного на создание максимально точной цифровой копии Александрийского маяка.
В работах под эгидой министерства древностей Египта участвуют специалисты Французского национального центра научных исследований. Поднятые блоки пройдут фотограмметрическую обработку. Затем учёные начнут виртуальную реконструкцию фундамента. Французские журналисты снимают документальный фильм о проекте PHAROS.
Напомним, Александрийский маяк был построен в начале III века до нашей эры. Его высота составляла свыше 100 метров. Спустя 1,6 тысячи лет сооружение былj разрушена землетрясениями. В XV веке часть камней с маяка использовалась при возведении крепости Кайт-Бей.