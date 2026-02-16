Год огненной лошади наступит в ночь на 17 февраля

Встречать новый год в Китае принято в кругу семьи. Днем жители развешивают на дверях парные надписи с пожеланиями, запускают петарды, где это разрешено. Вечером по традиции всей семьей лепят цзяоцзы — пельмени с мясной начинкой, часто с добавлением монетки, что сулит удачу тому, кто ее найдет. На праздничном столе также обязательно присутствует рыба, символизирующая избыток.