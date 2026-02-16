Год огненной лошади наступит в ночь на 17 февраля

Жители китайской столицы активно готовятся к Празднику весны (Чуньцзе), который наступит в ночь на 17 февраля. В этом году праздник пройдет под знаком огненной лошади, и его торжества начнутся с 15 февраля и продлятся до 23 февраля. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне Чуньцзе Пекин преобразился в яркий праздник: улицы украсили алые фонари и инсталляции с изображением лошади, символизирующей наступающий год. На дверях домов появились наклейки с иероглифом «счастье». Главная пешеходная улица Ванфуцзин украшена красочными баннерами с новогодними пожеланиями, а многочисленные магазинчики предлагают сувениры для туристов. В начале улицы установлена скульптурная композиция из скачущих разноцветных лошадей.
В парке Шичахай торговцы уличной едой наполнили воздух аппетитными ароматами, а на набережной озера организована площадка для традиционной игры — метания стрел в кувшины. Жители и гости столицы с удовольствием гуляют по историческому переулку-хутуну Наньлогусян, где можно попробовать традиционные сладости, такие как «танхулу» и «танхуа».
Встречать новый год в Китае принято в кругу семьи. Днем жители развешивают на дверях парные надписи с пожеланиями, запускают петарды, где это разрешено. Вечером по традиции всей семьей лепят цзяоцзы — пельмени с мясной начинкой, часто с добавлением монетки, что сулит удачу тому, кто ее найдет. На праздничном столе также обязательно присутствует рыба, символизирующая избыток.
Состав блюд на новогоднем столе варьируется в зависимости от региона. Например, в южных провинциях вместо цзяоцзы часто готовят цзунцзы — пирожки из клейкого риса. В Гуйчжоу на столе можно встретить вяленое мясо и «кровяной тофу».
Неотъемлемой частью Чуньцзе является новогодний гала-концерт на Центральном телевидении Китая, который собирает миллионы зрителей. Шоу длится около четырех с половиной часов и включает комедийные скетчи, сценки из китайской оперы, акробатические номера и музыкальные выступления.
Также редкое солнечное затмение пройдет 17 февраля.