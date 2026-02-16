Новосибирцы стали массово скупать подержанные японские авто

После ухода западных брендов новосибирцы всё чаще приобретают автомобили с пробегом из Японии. По данным менеджера автодилера DACARDV по Сибирскому региону Ивана Листяка, львиная доля заказов приходится на машины с правым рулём и двигателем до 1,5 литра. Лидеры — Toyota и Honda, особенно популярны Honda Freed (до 1 млн рублей), Honda Freed Spike, Toyota Yaris Cross и минивэн Honda Stepwgn (до 1,5 млн рублей), пишет Горсайт.
Покупатели ориентируются на экономичность, практичность и доступность запчастей. Сейчас японские авто стали ещё выгоднее: из-за низкого курса йены цены на праворульные машины упали на 200−250 тысяч рублей.
Китайские автомобили берут реже из-за опасений по поводу качества — покупатели называют их «сырыми». Премиальные марки (Mercedes, BMW, Audi), поставляемые из Кореи и других азиатских стран, временно потеряли интерес из-за повышения утилизационного сбора с 1 декабря 2025 года, особенно для машин мощностью свыше 160 л.с.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новосибирцев предупредили о резком росте цен на импортные авто с 1 апреля.