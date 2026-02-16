Ричмонд
Финского фристайлиста Лаюнена увезли на скорой после падения на Олимпиаде

Фристайлист из Финляндии Лаюнен госпитализирован после падения на Олимпиаде.

Источник: Аргументы и факты

Фристайлист из Финляндии Элиас Лаюнен был госпитализировали после инцидента, произошедшего с ним в ходе первого квалификационного прыжка в дисциплине биг-эйр на Олимпийских играх в Италии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Финляндии.

В результате падения на спину 18-летний спортсмен был экстренно транспортирован в больницу на машине скорой медицинской помощи.

Спортсмену предстоит провести ночь в медучреждении под наблюдением специалистов.

Отметим, что Элиас Лаюнен является сыном трехкратного олимпийского чемпиона по лыжному двоеборью Самппы Лаюнена.

Ранее также сообщалось, что сноубордист из Австралии Кэм Болтон получил серьёзную травму шеи на Олимпийских играх и был госпитализирован.