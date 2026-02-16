Финского фристайлиста Лаюнена увезли на скорой после падения на Олимпиаде

Фристайлист из Финляндии Элиас Лаюнен был госпитализировали после инцидента, произошедшего с ним в ходе первого квалификационного прыжка в дисциплине биг-эйр на Олимпийских играх в Италии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Финляндии.