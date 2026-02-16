Ричмонд
Хореограф Шайдорова показал процесс подготовки к Олимпиаде

Хореограф Иван Мещеряков опубликовал кадры подготовки олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова к выступлению на ОИ в Италии, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Иван выложил видео с Михаилом в своем профиле в Instagram.

«День за днем, посвященный одной цели — движению вперед», — написал хореограф.

На кадрах видно, как они в зале оттачивают движения, работают над растяжкой.

«Браво!», «Лучший дуэт», «Это было прекрасно. Поздравляю», «Ребята, Вы великолепны! Сотворили историю», «Как же вы красиво двигаетесь», «Иван, вам огромный рахмет!» — писали болельщики.

Напомним, 21-летний фигурист стал сильнейшим в мужском одиночном катании.

Шайдоров — второй чемпион зимней Олимпиады в истории Казахстана.

После победы на Олимпиаде Шайдоров награжден орденом «Барыс» II степени.

Также он получит внушительную денежную премию.

Президент Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин поздравил Михаила Шайдорова с победой на Играх-2026.

Высоко оценила технику казахстанского спортсмена легендарная Татьяна Тарасова.

Накануне фигурист обратился к казахстанским болельщикам.