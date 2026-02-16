Хореограф Шайдорова показал процесс подготовки к Олимпиаде

Иван выложил видео с Михаилом в своем профиле в Instagram.
«День за днем, посвященный одной цели — движению вперед», — написал хореограф.
На кадрах видно, как они в зале оттачивают движения, работают над растяжкой.
«Браво!», «Лучший дуэт», «Это было прекрасно. Поздравляю», «Ребята, Вы великолепны! Сотворили историю», «Как же вы красиво двигаетесь», «Иван, вам огромный рахмет!» — писали болельщики.
Напомним, 21-летний фигурист стал сильнейшим в мужском одиночном катании.
Шайдоров — второй чемпион зимней Олимпиады в истории Казахстана.
После победы на Олимпиаде Шайдоров награжден орденом «Барыс» II степени.
Также он получит внушительную денежную премию.
Президент Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин поздравил Михаила Шайдорова с победой на Играх-2026.
Высоко оценила технику казахстанского спортсмена легендарная Татьяна Тарасова.
Накануне фигурист обратился к казахстанским болельщикам.