Все четыре рейса из Омска в Москву улетели сегодня с опозданием

Задержка самолетов произошла по необъявленной причине, в интервале — от 30 до 50 минут.

Источник: Комсомольская правда

Из омской аэрогавани сегодня, 16 февраля, с опозданием улетели четыре самолета, соединяющие Омск со столицей России. По необъявленной причине пассажирам всех московских рейсов пришлось провести в Омске дополнительные 30—50 минут.

Все рейсы на Москву ушли сегодня из Омска с незначительным опозданием. На 30 минут позже запланированного улетел в столицу авиалайнер компании «Аэрофлот». Еще более существенной задержкой — в районе 50 минут — отметились самолеты авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Победа» и S7. При этом, рейсы из Омска в Красноярск, в Санкт-Петербург и в Казань, улетели сегодня утром из омской аэрогавани в оговоренное расписанием время. С чем была связана задержка московских рейсов, в аэропорту города Омска не уточнили.

Ранее мы сообщали, что 15 февраля был задержан рейс из Омска в Сочи. Пассажирам пришлось провести в аэропорту более 10 часов.