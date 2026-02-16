Все четыре рейса из Омска в Москву улетели сегодня с опозданием

Все рейсы на Москву ушли сегодня из Омска с незначительным опозданием. На 30 минут позже запланированного улетел в столицу авиалайнер компании «Аэрофлот». Еще более существенной задержкой — в районе 50 минут — отметились самолеты авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Победа» и S7. При этом, рейсы из Омска в Красноярск, в Санкт-Петербург и в Казань, улетели сегодня утром из омской аэрогавани в оговоренное расписанием время. С чем была связана задержка московских рейсов, в аэропорту города Омска не уточнили.