Новосибирца оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера

Мужчина запустил квадрокоптер на Красном проспекте в новогоднюю ночь.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Новосибирска оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Все произошло в новогоднюю ночь на Красном проспекте. Тогда мужчина в нарушение федеральных правил использования воздушного пространства запустил квадрокоптер в контролируемом воздушном пространстве без разрешения органа обслуживания воздушного движения.

— По инициативе транспортной прокуратуры владелец квадрокоптера привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства»), — добавили в пресс-службе.

Отметим, что вторая часть данной статьи предусматривает штраф для граждан от 30 до 50 тысяч рублей.