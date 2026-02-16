Новосибирца оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера

Жителя Новосибирска оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Все произошло в новогоднюю ночь на Красном проспекте. Тогда мужчина в нарушение федеральных правил использования воздушного пространства запустил квадрокоптер в контролируемом воздушном пространстве без разрешения органа обслуживания воздушного движения.
— По инициативе транспортной прокуратуры владелец квадрокоптера привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства»), — добавили в пресс-службе.
Отметим, что вторая часть данной статьи предусматривает штраф для граждан от 30 до 50 тысяч рублей.