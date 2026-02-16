Названы регионы с высокими зарплатами: где россияне получают больше 100 тысяч рублей

Ранее KP.RU писал, что в России в январе 2026 года самым высокооплачиваемым предложением на рынке труда стала вакансия сварщика с зарплатой 267 тысяч рублей в месяц. В январе было размещено около 160 тысяч вакансий с оплатой выше 200 тысяч рублей.