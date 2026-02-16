Ричмонд
Названы регионы с высокими зарплатами: где россияне получают больше 100 тысяч рублей

РИАН: в 15 регионах России средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В ноябре 2025 года средняя зарплата, превышающая 100 тысяч рублей, наблюдалась в 15 российских регионах. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

Наибольшие зарплаты были зафиксированы в Магаданской области и на Чукотке. Они составили 244 и 212 тысяч рублей соответственно. Тройку лидеров замкнула Москва с 171,3 тысячи рублей.

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа зарабатывали в среднем 158 тысяч рублей. В Якутии средняя зарплата в ноябре составила 139,6 тысячи рублей, а на Сахалине — 139 тысяч.

Красноярский и Забайкальский края, а также Амурская область стали новыми участниками рейтинга по сравнению с прошлым годом. В этих регионах зарплаты немного превышали 103 тысячи рублей.

Ранее KP.RU писал, что в России в январе 2026 года самым высокооплачиваемым предложением на рынке труда стала вакансия сварщика с зарплатой 267 тысяч рублей в месяц. В январе было размещено около 160 тысяч вакансий с оплатой выше 200 тысяч рублей.