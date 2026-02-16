Названы регионы с высокими зарплатами: где россияне получают больше 100 тысяч рублей

В ноябре 2025 года средняя зарплата, превышающая 100 тысяч рублей, наблюдалась в 15 российских регионах. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на статистические данные.
Наибольшие зарплаты были зафиксированы в Магаданской области и на Чукотке. Они составили 244 и 212 тысяч рублей соответственно. Тройку лидеров замкнула Москва с 171,3 тысячи рублей.
Жители Ямало-Ненецкого автономного округа зарабатывали в среднем 158 тысяч рублей. В Якутии средняя зарплата в ноябре составила 139,6 тысячи рублей, а на Сахалине — 139 тысяч.
Красноярский и Забайкальский края, а также Амурская область стали новыми участниками рейтинга по сравнению с прошлым годом. В этих регионах зарплаты немного превышали 103 тысячи рублей.
