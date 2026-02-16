В Иркутске пройдет форум «Дни медицинской науки на Байкале»

— В стенах нашей больницы ведущие хирурги будут оперировать сложнейшие случаи в прямом эфире, показывая новые методы и технологии, а также делясь своими знаниями и опытом. Цель конгресса — не только сделать вклад в развитие медицины, но и обеспечить непрерывное образование и поддержку специалистов, — подчеркнул главный врач ИГОДКБ Юрий Козлов.