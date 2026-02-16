В Иркутске пройдет форум «Дни медицинской науки на Байкале»

В Иркутске с 24 по 27 февраля пройдет форум «Дни медицинской науки на Байкале». Его участниками станут ведущие детские хирурги страны. Их ждет насыщенная программа: научные дискуссии, публичные лекции, прикладные мастер-классы и экскурсии по медицинским учреждениям. Об этом сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве.
— В стенах нашей больницы ведущие хирурги будут оперировать сложнейшие случаи в прямом эфире, показывая новые методы и технологии, а также делясь своими знаниями и опытом. Цель конгресса — не только сделать вклад в развитие медицины, но и обеспечить непрерывное образование и поддержку специалистов, — подчеркнул главный врач ИГОДКБ Юрий Козлов.
25 февраля пройдет конференция студентов и ординаторов медицинских вузов страны. 26 и 27 февраля участников ждет роботическая хирургия, малоинвазивные вмешательства, цифровые технологии. Отдельные блоки в программе посвящены хирургии пищевода/желудка, опухолям забрюшинной полости, врождённым деформациям грудной клетки и травматологии.