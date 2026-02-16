Минпросвещения продлило особый формат ГИА в приграничных районах

«К сожалению, сегодня в приграничных регионах сохраняется неспокойная ситуация. Руководствуясь принципом безусловного приоритета безопасности детей и педагогов, мы приняли решение о продлении особого формата проведения государственной итоговой аттестации в Белгородской, Брянской и Курской областях в 2026 году», — сказал он.